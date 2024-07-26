Задержанный за нападение в подъезде на женщину рассказал о своем мотиве

Подозреваемого, напавшего на женщину в Королеве, задержали в Щелково. Им оказался житель Подмосковья 2003 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина признался в совершении противоправных действий. Он пояснил, что хотел ограбить женщину, но испугался и скрылся с места преступления.

«Нападение произошло в подъезде. Увидел девушку, закрывавшую машину. Немного обогнал ее, сел на лавочку. Она зашла в подъезд, и я следом за ней. <...> Раз нажал на перцовый баллончик, два раза ударил бутылкой по голове. Дальше я испугался и скрылся с места», — рассказал задержанный.

Инцидент произошел 23 июля у дома 30 к.15 по Пионерской улице. Пострадавшая, 42-летняя местная жительница, получила травму головы и ожог лица.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее житель Тульской области ранил ножом адвоката своей бывшей жены у здания суда.