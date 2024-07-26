Экс-замминистра обороны Булгакова арестовали по делу о коррупции

Бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Из заявления следует, что в задержании экс-чиновника принимали участие сотрудники ФСБ и министерства внутренних дел. Им содействовали представители Следственного комитета РФ.

«В рамках возбужденного уголовного дела коррупционной направленности задержан и помещен в ФКУ СИЗО-2 <...> бывший заместитель министра обороны РФ, генерал армии Булгаков Д.В.» — говорится в сообщении.

При этом в ЦОС подчеркнули, что сейчас специалисты проводят следственные и оперативные мероприятия. Им предстоит выяснить, что послужило причиной для совершения экс-чиновником противоправных действий.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что суд уже избрал Булгакову меру пресечения. Инстанция постановила заключить бывшего замминистра обороны под стражу, уточняется в Telegram-канале ведомства. Сколько именно времени он проведет в СИЗО, пока не раскрывается.

Во время работы в министерстве обороны Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

Ранее в Москве задержали главу военно-строительной компании министерства обороны.