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Трое детей и взрослый пострадали в результате обстрела ВСУ Новокаховского округа

Сальдо сообщил о ранении четырех человек при обстреле ВСУ Новокаховского округа

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Четыре человека, включая троих детей, пострадали в селе Масловка, Новокаховского городского округа в момент обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Вражеские боевики целенаправленно били по жилым домам», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Сальдо уточнил, что в Алешкинском округе украинские солдаты сбросили на частный дом несколько боеприпасов. По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал, но строение получило серьезные повреждения.

20 июля мирная жительница получила ранение в Новой Каховке в Херсонской области в результате минометного обстрела со стороны Украины. Пострадавшую, 1957 года рождения, с осколочными ранениями доставили в больницу Каховки.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ выгоняют жителей херсонских сел из домов.

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