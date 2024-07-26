В Петербурге мужчина открыл стрельбу из пневматики и ранил двух человек

В Красносельском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, который угрожал людям пистолетом и выстрелил из него в мужчину. Об этом сообщили в полиции города.

Конфликт, причины которого неизвестны, произошел накануне днем во дворах на Геологической улице. В 11:21 очевидцы обратились к правоохранителям и рассказали, что агрессивный мужчина стреляет в прохожих в Красном Селе.

Судя по кадрам с места событий, злоумышленник угрожал местным жителям пистолетом и обещал «стрельнуть», если они подойдут поближе. В итоге он все же выстрелил в 42-летнего мужчину и ударил 18-летнюю девушку.

Вскоре стрелка задержали и изъяли у него пневматический пистолет. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. За хулиганство с применением оружия петербуржцу грозит до семи лет лишения свободы.

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