Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Многодетная мать не пускала дочь в школу и заставляла ее сидеть дома с братьями и сестрами

В Хабаровске мать четырех детей осудили за издевательство над ними

close
100%
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Мать четверых детей из Хабаровского края получила срок за их истязание и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Суд установил, что 32-летняя хабаровчанка часто била своего сына и двух дочерей руками, ремнем и другими предметами. Кроме того, она запретила своей старшей дочке посещать образовательные учреждения и принуждала ее присматривать за младшими детьми в ее отсутствие.

В мае прошлого года она заперла в квартире троих детей вместе с собакой на четыре дня. Все это время две девочки в возрасте семи и десяти лет, а также пятилетний мальчик оставались без полноценного питания и средств связи.

В итоге детей женщины передали на воспитание их отцу, а подсудимую лишили свободы на три года четыре месяца.

Известно, что до этого многодетная мать уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. При этом она не работала, так как находилась в отпуске по уходу за ребенком, который родился 2021 году.

Ранее к 12 годам колонии приговорили россиянку, которая морила голодом своего сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами