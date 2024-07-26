Многодетная мать не пускала дочь в школу и заставляла ее сидеть дома с братьями и сестрами

Мать четверых детей из Хабаровского края получила срок за их истязание и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Суд установил, что 32-летняя хабаровчанка часто била своего сына и двух дочерей руками, ремнем и другими предметами. Кроме того, она запретила своей старшей дочке посещать образовательные учреждения и принуждала ее присматривать за младшими детьми в ее отсутствие.

В мае прошлого года она заперла в квартире троих детей вместе с собакой на четыре дня. Все это время две девочки в возрасте семи и десяти лет, а также пятилетний мальчик оставались без полноценного питания и средств связи.

В итоге детей женщины передали на воспитание их отцу, а подсудимую лишили свободы на три года четыре месяца.

Известно, что до этого многодетная мать уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. При этом она не работала, так как находилась в отпуске по уходу за ребенком, который родился 2021 году.

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