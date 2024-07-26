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МЧС объяснило, кого затронет увеличение выплат при ЧС

МЧС: увеличение выплат при ЧС коснется пострадавших от весенних наводнений

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

МЧС России объяснило, на кого распространится увеличение выплат при чрезвычайных ситуациях (ЧС), принятое правительством России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Изменения затронут, в том числе и пострадавших от наводнений весной текущего года», — сказали в ведомстве.

Постановление об увеличении выплат ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ предусматривает повышение в 1,5 раза пособий гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и терактах.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Причиной опасной ситуации в Оренбургской области и ряде других регионов РФ названо 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега.

Ранее в МЧС заявили о большом количестве подложных заявлений на компенсацию за паводки.

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