МЧС объяснило, кого затронет увеличение выплат при ЧС

МЧС России объяснило, на кого распространится увеличение выплат при чрезвычайных ситуациях (ЧС), принятое правительством России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Изменения затронут, в том числе и пострадавших от наводнений весной текущего года», — сказали в ведомстве.

Постановление об увеличении выплат ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ предусматривает повышение в 1,5 раза пособий гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и терактах.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Причиной опасной ситуации в Оренбургской области и ряде других регионов РФ названо 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега.

Ранее в МЧС заявили о большом количестве подложных заявлений на компенсацию за паводки.