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Российский суд приговорил украинского телеведущего к семи годам колонии

Суд назначил семь лет колонии украинскому телеведущему Шарафмалу

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Российский суд заочно приговорил украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к семи годам колонии общего режима. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Отмечается, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В ходе следствия в отношении Шарафмала была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, ведущий с февраля по март 2022 года в эфире украинского телеканала обратился к зрителям с речью, содержащей высказывания, выражающие и формирующие враждебное отношение к русским и необходимость насильственных действий в отношении них.

В феврале сообщалось, что Шарафмала, призывавшего к расправе над россиянами, в том числе детьми, объявили в розыск в России. В базе данных ведомства указано, что мужчину разыскивают по уголовной статье.

Ранее МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

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