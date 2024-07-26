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Песков рассказал о планах Путина посетить парад ко Дню ВМФ

Песков: Путин примет участие в параде ко Дню ВМФ

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Александр Казаков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил о планах президента России Владимира Путина посетить парад ко Дню Военно-морского флота (ВМФ).

«Безусловно», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос об участии российского лидера в мероприятии.

Отвечая на вопрос, останется ли президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в России до парада ко Дню ВМФ, Песков ответил, что не обладает такой информацией.

В четверг, 25 июля, стало известно, что Путин и Лукашенко провели встречу на Валааме. Это мероприятие назвали важнейшим, поскольку от результатов переговоров напрямую зависит, как будут развиваться союзные отношения двух государств, а также региональная обстановка и архитектура мировых процессов.

Кроме того, стало известно, что два корабля китайских Военно-морских сил примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота России во Владивостоке.

Ранее в Петербурге отменили кронштадтскую часть парада в честь Дня ВМФ.

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