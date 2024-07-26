В Кремле заявили, что низкая рождаемость не говорит о неверии россиян в будущее

Российские власти принимают все меры для улучшения демографии, но от них нельзя ждать сиюминутного эффекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Реализуется целый набор мер, но дело в том, что демография — это такая область, где реализуемые меры <…> имеют отложенный эффект», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что эта тема является «одним из главных приоритетов президента России».

Отвечая на вопрос, можно ли говорить по демографическим показателям, что люди не верят в будущее, Песков подчеркнул, что это не так. По словам пресс-секретаря российского лидера, «точно такие же показатели» и во Франции, и в Германии, и в Испании, и в Японии - там еще меньше. Он подчеркнул, что это «такая тенденция», которая в России «имеет свою предтечу». Песков пояснил, что это — демографические ямы, связанные и с Великой Отечественной войной, и с периодом распада Советского Союза.

До этого, выступая на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, Песков сделал заявление, что коэффициент рождаемости в России достиг катастрофически низкого уровня — 1,4.

Ранее Минздрав одного из российских регионов сообщил о всплеске смертности среди жителей.