Россиянин напал на водительницу такси, которая отказалась везти его бесплатно

В Старом Осколе пассажир такси избил женщину-водителя, потому что та отказалась везти его бесплатно. Об этом сообщает Telegram-канал «OK! Старый Оскол» со ссылкой на потерпевшую.

Как рассказала водитель, она приехала на вызов к семейной паре с ребенком. У пассажиров был багаж, который согласно правилам проезда, необходимо оплачивать отдельно, о чем таксист предупредила заранее. По словам водителя, поначалу мужчина был не против такого расклада, а затем, сев в салон, заявил, что «поедет бесплатно».

«Мужчина вел себя неадекватно, оскорблял. Я попросила его покинуть машину. Он вышел, начал бить по машине, агрессировать», — поделилась потерпевшая.

Далее, как утверждает таксист, обидчик ударил ее со спины, а затем в лицо. Женщина отметила, что мужчина остановил агрессию после того, как его об этом попросил ребенок.

Пострадавшая написала заявление в полицию.

Ранее в Екатеринбурге таксист выбросил пожилого пассажира из машины в лужу и уехал.