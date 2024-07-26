В Кремле признали несовершенство программы ускоренного получения гражданства РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками «Фестиваля новых медиа» заявил, что программа ускоренного получения гражданства РФ для соотечественников нуждается в совершенствовании. Видео опубликовал Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

Отвечая на вопрос о программах помощи соотечественникам за рубежом, Песков заявил, что в России уже есть программа ускоренного получения гражданства для русских, которые проживают в других странах мира.

«Говоря дипломатично, у этой программы есть резервы для совершенствования, говоря по-русски, не все там хорошо работает», — сказал он.

Представитель Кремля пояснил, что власти РФ стараются «закрыть двери для злоупотреблений», чтобы не допустить прорыва незаконных мигрантов, но в это же время эти меры «тормозят соотечественников», которые хотели бы приехать в Россию.

Песков отметил, что для Кремля этот вопрос остается насущным и постоянно находится в поле зрения президента.

До этого Следственный комитет России выступил с инициативой выдавать российские паспорта и гражданство одновременно с постановкой новых граждан мужского пола на воинский учет.

Ранее в Госдуме запросили гражданство России для сербского добровольца.