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Первый пациент в России получил препарат для лечения болезни Бехтерева

Пациент с болезнью Бехтерева получил российское лекарство сенипрутуг

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Biocad

Первый российский пациент с рентгенологическим аксиальным спондилоартритом, который называют болезнью Бехтерева, получил терапию инновационным отечественным препаратом сенипрутуг в рамках системы ОМС. Об этом сообщили в компании Biocad, разработавшей лекарство.

Инновационный препарат был создан биотехнологической компанией Biocad совместно с группой ученых Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Пирогова.

Первую инфузию препарата пациенту с болезнью Бехтерева ввели в Санкт-Петербурге на базе Клиники СПбГУ. В медицинском учреждении отметили, что введение препарата проходило под контролем заведующей терапевтическим отделением, врача-ревматолога Елизаветы Василенко, имеющей большой опыт назначения генно-инженерных биологических препаратов.

После проведения инфузии пациент чувствует себя хорошо и находится под наблюдением медицинского персонала, рассказали в клинике.

Напомним, сенипрутуг — первый в мире препарат, потенциально способный остановить развитие болезни Бехтерева.

Разработка российских ученых представляет собой моноклональное антитело, потенциально способствующее торможению и остановке иммуновоспалительного процесса с перспективами предотвращения прогрессирования аксиального спондилоартрита.

В апреле лекарственный препарат был зарегистрирован Минздравом России, а в июне Biocad объявила о выпуске первой партии препарата в гражданский оборот. В настоящее время компания продолжает клиническое исследование препарата, чтобы получить больше данных по эффективности, безопасности, фармакокинетике и фармакодинамике сенипрутуга у разных категорий пациентов.

В компании не исключают, что в будущем перечень показаний к применению лекарства будет расширен.

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