Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дело мигранта-мясника, выступившего против СВО, дошло до суда

В Новосибирске дело выступившего против СВО мигранта-мясника дошло до суда

close
100%
Суды общей юрисдикции Новосибирской области/VK

В Калининский районный суд Новосибирска поступило дело гражданина Таджикистана Далержона Ачилова, которого обвиняют в хулиганстве и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции области.

Как установило следствие, с февраля 2022 года по март 2024 года мужчина публично высказывал ложную информацию о «целях, методах и ходе специальной военной операции» на Украине, а также действиях президента в рамках СВО. Кроме того, нарушитель грубо, в том числе с использованием нецензурной лексики, выражался в адрес русских женщин.

Ачилов прибыл в РФ в 2012 году, в 2021 году получил вид на жительство. По информации местных СМИ, мужчина работал в мясном отделе одного из городских рынков. На него жаловалась одна из сотрудниц рынка — женщина отмечала, что ей пришлось уволиться из-за того, что обвиняемый проявлял в ее адрес агрессию.

Ранее суд в Петербурге дал срок аспиранту за разбитые окна военкомата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами