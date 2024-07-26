Дело мигранта-мясника, выступившего против СВО, дошло до суда

В Калининский районный суд Новосибирска поступило дело гражданина Таджикистана Далержона Ачилова, которого обвиняют в хулиганстве и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции области.

Как установило следствие, с февраля 2022 года по март 2024 года мужчина публично высказывал ложную информацию о «целях, методах и ходе специальной военной операции» на Украине, а также действиях президента в рамках СВО. Кроме того, нарушитель грубо, в том числе с использованием нецензурной лексики, выражался в адрес русских женщин.

Ачилов прибыл в РФ в 2012 году, в 2021 году получил вид на жительство. По информации местных СМИ, мужчина работал в мясном отделе одного из городских рынков. На него жаловалась одна из сотрудниц рынка — женщина отмечала, что ей пришлось уволиться из-за того, что обвиняемый проявлял в ее адрес агрессию.

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