В России оценили риск распространения лихорадки Оропуш

Риски распространения лихорадки Оропуш на территории России исключены. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции), распространение лихорадки Оропуш исключено», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что лихорадка Оропуш была выявлена в Республике Тринидад и Тобаго. До некоторого времени этот вирус был изолирован, но в 1960 году сообщения о заражении появились в Бразилии. В настоящее время зарегистрированы более 7,2 тысячи случаев заражений. В основном случаи фиксируются в штатах Амазонас и Рондония.

Лихорадка Оропуш — это вирусная инфекция, которая передается через укусы от инфицированных комаров. Среди симптомов заболевания — боли в мышцах, скованность суставов, а также головная боль и рвота. По данным медиков, обычно заболевание развивается без осложнений, однако при тяжелом течении у пациента могут возникнуть опасные для жизни осложнения.

Ранее в России зарегистрировали случаи заболевания лихорадкой Западного Нила.