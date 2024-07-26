Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России оценили риск распространения лихорадки Оропуш

Роспотребнадзор: риски распространения лихорадки Оропуш в РФ исключены

close
100%
John Minchillo/AP

Риски распространения лихорадки Оропуш на территории России исключены. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции), распространение лихорадки Оропуш исключено», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что лихорадка Оропуш была выявлена в Республике Тринидад и Тобаго. До некоторого времени этот вирус был изолирован, но в 1960 году сообщения о заражении появились в Бразилии. В настоящее время зарегистрированы более 7,2 тысячи случаев заражений. В основном случаи фиксируются в штатах Амазонас и Рондония.

Лихорадка Оропуш — это вирусная инфекция, которая передается через укусы от инфицированных комаров. Среди симптомов заболевания — боли в мышцах, скованность суставов, а также головная боль и рвота. По данным медиков, обычно заболевание развивается без осложнений, однако при тяжелом течении у пациента могут возникнуть опасные для жизни осложнения.

Ранее в России зарегистрировали случаи заболевания лихорадкой Западного Нила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами