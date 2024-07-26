Врач раскрыла, является ли гепатит противопоказанием к беременности

Гепатиты В и С не являются противопоказанием к беременности. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Шархун.

«Однако следует помнить, что гепатит В более заразный и может передаваться ребенку в 30-40% случаев. Гепатит С не проходит через плаценту и крайне редко передается ребенку», — сказала Шархун.

При этом, по ее словам, если заражение произошло во время беременности, появляется риск развития гипотрофии плода или рождения недоношенного ребенка.

Специалист также отметила, что наиболее опасным для беременных является гепатит Е. Однако он встречается в основном в азиатских странах.

В июне Роспотребнадзор представил доклад, согласно которому, заболеваемость вирусным гепатитом С в 2023 году выросла на 26% по сравнению с 2022-м.

По данным ведомства, в прошлом году острым гепатитом С заболели 1393 человека. Показатель заболеваемости составил 0,95% на 100 тыс. человек. Это меньше среднегодового показателя заболеваемости (1,31 на 100 тыс. населения) на 27,5 %, но больше, чем в 2022 году. При этом заболеваемость острым гепатитом С среди детей младше 17 лет упала на 23,5 % по сравнению с 2022-м, а среди всех выявленных с этой болезнью в 2023 году дети составили 2,8%.

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