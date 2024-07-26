Выплату пострадавшим при ЧС увеличили в 1,5 раза

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее повышение в 1,5 раза и последующую ежегодную индексацию выплат гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях (ЧС) и терактах. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Так, единовременная материальная помощь гражданам вырастет с 10 тыс. до 15 тыс. рублей на человека. Также предусмотрено увеличение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.

«Помощь при частичной утрате имущества первой необходимости вырастет с 50 тыс. до 75 тыс. рублей. При полной утрате – с 100 тыс. до 150 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Родственникам погибших увеличат выплаты с 1 млн до 1,5 млн рублей на каждого погибшего.

До этого сообщалось, что компания «Российские железные дороги» (РЖД) выплатит дополнительно по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда в Республике Коми.

Ранее в Белгородскй области выплатили средства потерявшим имущество при атаках ВСУ.