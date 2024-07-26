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Растлившего 18 школьниц россиянина отправили в колонию

В Севастополе растлившего в соцсетях 18 школьниц мужчину отправили в колонию

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Севастополе 41-летнего местного жителя признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности девочек, а также приобретении, хранении и распространении порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Крым.

С августа 2020 года злоумышленник зарегистрировался в популярной у детей соцсети под женским именем, после чего знакомился с девочками и вел с ними интимную переписку.

«Фигурант вел беседы на непристойные темы, направлял девочкам снимки порнографического характера и склонял их к таким же ответным поступкам», — рассказали в ведомстве.

Потерпевшими стали 18 школьниц в возрасте от 8 до 12 лет из Красноярского края, республик Коми и Мордовия, Архангельской, Саратовской и Курганской областей.

Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После освобождения ему на 12 лет запретят заниматься деятельностью, связанной с использованием интернета.

Ранее в Якутии мужчина, растлевавший детей в сети, получил 12,5 года колонии.

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