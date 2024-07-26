В Курской области при атаке БПЛА повреждено промышленное предприятие

В селе Любимовка Большесолдатского района Курской области в результате ночной атаки украинского беспилотного летательного аппарата осколками повреждены помещения хлебоприемного пункта на территории местного промышленного предприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Никто из работников не пострадал», — написал он.

Утром 26 июля Алексей Смирнов заявил, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал недействующее предприятие в Курской области.

Глава региона отметил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата никто из местных жителей не пострадал. В нескольких домовладениях осколками были повреждены заборы и выбиты окна.

Незадолго до этого в пресс-службе министерства обороны России сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили шесть украинских беспилотников над двумя регионами РФ — четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью, еще два — над Курской. По данным оборонного ведомства, ВСУ целились в предприятия регионов.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал об атаке дрона по своим.