Россиянам объяснили, как отличить подделку в магазине

При выборе одежды, обуви, парфюмерии или аксессуаров важно ориентироваться на отзывы и читать статьи о проверке на подлинность. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Помимо этого, эксперт советует выбирать товары с маркировкой, которая клеится на товар и может быть считана в приложении «Честный знак».

«Если речь идет, например, об одежде, обуви, парфюмерии, автомобильных шинах, БАДах и многих других изделиях, отсутствие маркировки прямо указывает, что перед вами с большой долей вероятности контрафакт. А ее наличие — о том, что товар оригинальный и полностью безопасный», — уточнил Павлов.

Насторожить также должны более низкая цена по сравнению со среднерыночной, упаковка, цвет, резкий запах и качество швов. Специалист добавил, что покупатели, которым продали подделку, могут потребовать возврат денег в течение 10 дней с момента подачи претензии или замену на оригинальный товар.

Эксперт в сфере защиты брендов в интернете и основатель компании BrandSecurity Руслан Кривулин до этого рассказал, что злоумышленники и продавцы подделок пользуются активным развитием маркетплейсов, и их возможности возросли вместе с уходом зарубежных брендов с российского рынка. По словам эксперта, маркетплейсы пытаются исправить ситуацию с подделками, например, используя отметки «оригинал».

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