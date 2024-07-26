Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как отличить подделку в магазине

Глава ОПИ Павлов: при выборе одежды и обуви важно читать отзывы

close
100%
Freepik

При выборе одежды, обуви, парфюмерии или аксессуаров важно ориентироваться на отзывы и читать статьи о проверке на подлинность. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Помимо этого, эксперт советует выбирать товары с маркировкой, которая клеится на товар и может быть считана в приложении «Честный знак».

«Если речь идет, например, об одежде, обуви, парфюмерии, автомобильных шинах, БАДах и многих других изделиях, отсутствие маркировки прямо указывает, что перед вами с большой долей вероятности контрафакт. А ее наличие — о том, что товар оригинальный и полностью безопасный», — уточнил Павлов.

Насторожить также должны более низкая цена по сравнению со среднерыночной, упаковка, цвет, резкий запах и качество швов. Специалист добавил, что покупатели, которым продали подделку, могут потребовать возврат денег в течение 10 дней с момента подачи претензии или замену на оригинальный товар.

Эксперт в сфере защиты брендов в интернете и основатель компании BrandSecurity Руслан Кривулин до этого рассказал, что злоумышленники и продавцы подделок пользуются активным развитием маркетплейсов, и их возможности возросли вместе с уходом зарубежных брендов с российского рынка. По словам эксперта, маркетплейсы пытаются исправить ситуацию с подделками, например, используя отметки «оригинал».

Ранее россиянам рассказали, как не нарваться на поддельные тормозные колодки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами