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В Париже задержали восемь активистов за расклейку стикеров против Олимпиады в метро

Активистов оштрафуют за расклейку стикеров против Олимпиады в парижском метро

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Christophe Ena/AP

В Париже экологических активистов взяли под стражу за расклейку стикеров против Олимпийских игр, сообщает Le Parisien.

Восьмерых участников движения Extinction Rébellion арестовали утром 23 июля в парижском метро. Перед этим они наклеили стикеры с информацией о негативных аспектах проведения Олимпийских игр-2024 на станциях «Монпарнас — Бьенвеню» и «Ассамбле-Насьональ».

По данным источника, на наклейках было написано «Олимпиада — это не весело», «Удвоение воздушного сообщения с Францией» и «Социальная чистка в Париже: высылка 12 500 человек».

Активистов обвинили в порче оборудования железнодорожного транспорта, теперь им грозят штрафы в размере до €750.

Накануне восемь экоактивистов, нарушивших работу аэропорта, задержали во Франкфурте.

Ранее участнице движения «Последнее поколение» назначили реальный тюремный срок за акционизм.

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