Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Преподаватель колледжа потребовал 1,5 млн у матери попавшегося с наркотиками студента

В Подмосковье преподавателя осудили за вымогательство денег у матери студента

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Преподаватель подмосковного колледжа выманил у матери своего студента более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает mk.ru.

Мужчина преподавал пожарную безопасность в Солнечногорске и являлся помощником начальника смены пожарной части Мособлпожспаса. В 2022 году он узнал, что один из его студентов был задержан в Твери за незаконное хранение наркотиков. Подростку грозил реальный срок, и педагог связался с его матерью, чтобы убедить ее в своей заинтересованностью судьбой ученика. Он уверял, что может помочь избежать тюремного заключения и за 1,5 млн рублей готов добиться условного наказания для сына женщины. Дополнительно преподаватель попросил 5 тыс. рублей, чтобы на эти деньги накрыть стол для своих влиятельных знакомых, еще 50 тыс. рублей у матери студента попросила коллега мужчины, которая стала вторым посредником.

Однако сотрудник МЧС в действительности не имел знакомых среди местных правоохранителей и просто забрал деньги себе. Вскоре после этого он уволился из колледжа, а когда мать студента поинтересовалась, когда ее сына выпустят на свободу, порекомендовал ему отправиться из колонии в зону СВО. В итоге юношу приговорили к четырем годам колонии, и мать осужденного обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве. В ходе проверки по делу выяснилось, что семья преподавателя, получив деньги, досрочно погасила долг по ипотеке. Изучив представленные стороной обвинения доказательства, судья приговорил мошенника к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Ранее суд вынес приговор экс-полицейскому, который требовал полмиллиона у своей знакомой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами