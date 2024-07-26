Преподаватель колледжа потребовал 1,5 млн у матери попавшегося с наркотиками студента

Преподаватель подмосковного колледжа выманил у матери своего студента более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает mk.ru.

Мужчина преподавал пожарную безопасность в Солнечногорске и являлся помощником начальника смены пожарной части Мособлпожспаса. В 2022 году он узнал, что один из его студентов был задержан в Твери за незаконное хранение наркотиков. Подростку грозил реальный срок, и педагог связался с его матерью, чтобы убедить ее в своей заинтересованностью судьбой ученика. Он уверял, что может помочь избежать тюремного заключения и за 1,5 млн рублей готов добиться условного наказания для сына женщины. Дополнительно преподаватель попросил 5 тыс. рублей, чтобы на эти деньги накрыть стол для своих влиятельных знакомых, еще 50 тыс. рублей у матери студента попросила коллега мужчины, которая стала вторым посредником.

Однако сотрудник МЧС в действительности не имел знакомых среди местных правоохранителей и просто забрал деньги себе. Вскоре после этого он уволился из колледжа, а когда мать студента поинтересовалась, когда ее сына выпустят на свободу, порекомендовал ему отправиться из колонии в зону СВО. В итоге юношу приговорили к четырем годам колонии, и мать осужденного обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве. В ходе проверки по делу выяснилось, что семья преподавателя, получив деньги, досрочно погасила долг по ипотеке. Изучив представленные стороной обвинения доказательства, судья приговорил мошенника к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Ранее суд вынес приговор экс-полицейскому, который требовал полмиллиона у своей знакомой.