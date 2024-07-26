«Госуслуги» и RuStore станут обязательными для предустановки

Правительство РФ утвердило список отечественного софта, обязательного для предустановки в 2025 году на смартфоны и компьютеры. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В перечень включили платежный сервис «Мир», «Госуслуги» и магазин приложений RuStore.

Всего в списке 19 программ. Среди них: навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к соцсетям, голосовой помощник и мессенджер.

В материалах уточняется, что для компьютеров и моноблоков предусматривается предустановка браузера, ПО и антивируса. Для телевизоров предлагают 18 программ, в числе которых различные видеосервисы.

Закон об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в РФ смартфоны, компьютеры и телевизоры вступил в силу в апреле 2021 года. По мнению директора координационного центра доменов .RU/.РФ, эксперта Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Андрея Воробьева, требование предустановки программ, предъявляемое к производителям гаджетов, продаваемых в РФ, является действенным и практически полезным шагом для помощи и продвижения продуктов отечественных производителей ПО и развития отечественного ИТ-сегмента.

Ранее хакеры массово попытались взломать военную инфраструктуру стран Юго-Восточной Азии.