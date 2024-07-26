Губернатор прокомментировал ночные взрывы в Ростовской области

В Ростовской области в результате падения обломков украинских дронов получили повреждения строения во дворах частных жилых домов. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В результате падения обломков БПЛА в селе Несветай Мясниковского района сегодня ночью получили повреждения строения на частных подворьях», — отметил губернатор.

Он рассказал и о возгорании сухой травы, которое удалось оперативно потушить.

Представители поселковой и районной администрации оценивают ущерб от ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Голубев пообещал, что в восстановлении имущества местным жителям окажут помощь.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях атаки 47 беспилотников по региону. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.