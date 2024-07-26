Стало известно о повреждениях инфраструктуры в Днепропетровской области Украины

Объекты инфраструктуры получили повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram-канале.

«Повреждена инфраструктура», — написал он.

Лысак не уточнил тип и количество инфраструктурных объектов.

По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, минувшей ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус уточнил, что инфраструктурный объект был поврежден в результате взрывов в городе Нежине, на севере Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.