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Стало известно, где скрылся объявленный в розыск экс-глава «Ленфильма»

ТАСС: экс-гендиректор «Ленфильма» Щербаков скрылся в Турции в октябре 2023 года

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший глава «Ленфильма» Федор Щербаков, которого обвиняют в вымогательстве, вылетел из Москвы в Турцию. Об этом сообщает ТАСС.

«Международный розыск Щербакова был объявлен после получения информации о пересечении им границы 25 октября 2023 года», — уточнили в сообщении.

По данным следствия, он вылетел рейсом ТК-420 по маршруту Москва, Внуково — Турция, Стамбул. Информации о его возвращении на данный момент нет.

В качестве подельника также проходит журналист, пресс-секретарь «Тавриды» Дмитрий Жмуцкий, который скрылся в Грузии 28 октября 2023 года. Днем ранее по данному уголовному делу арестовали генерального директора ООО «Диджитал софт» Антона Сафонова и гендиректора ООО «Федеральный медийный альянс» Станислава Дейнеко.

Обвиняемые, являясь администраторами Telegram-каналов «Небрехня» и «Временное правительство», вымогали деньги у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко (супруга телеведущей Тины Канделаки) и представителей группы компаний «Россети» за отказ от публикации якобы компрометирующей информации.

В середине марта экс-главу «Ленфильма» заочно арестовали.

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