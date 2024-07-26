В РБ раскрыли, какое задание выполнял приговоренный к казни гражданин ФРГ

Приговоренный к казни в Белоруссии гражданин Германии Рико Кригер по заданию СБУ фотографировал в Осиповичах (Могилевская область) пусковые установки «Искандер». Об этом пишет белорусское государственное издание «СБ.Беларусь сегодня».

Издание привело выдержки из допроса Кригера, которые зачитывались во время судебного процесса в июне в Минске. Согласно этим фрагментам подсудимый рассказал, что с ним связалась из СБУ и сказали ехать в Беларусь, где он должен был получить дальнейшие инструкции. Позже мужчине сказали купить военную форму и прислали координаты, с которых он должен был вести съемку. Полученные снимки Кригер отправил куратору из СБУ с железнодорожного вокзала, откуда выезжал в Минск.

«Фотографировал он территорию (воинской. — «Газета.Ru») части, хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки «Искандер», осознавая, что это шпионаж по заданию иностранной спецслужбы», — пояснили журналисты.

Также в материале говорится, что Кригер планировал отправиться воевать на Украине в составе интернационального батальона.

20 июня стало известно, что гражданина Германии Рико Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии. Его обвиняют по шести статьям УК страны, в их числе – наемничество и терроризм. По версии следствия, мужчина был членом полка имени Кастуся Калиновского, сражающегося на стороне ВСУ, однако в самом полку это отрицают. По данным правозащитников, в постановлении суда речь также идет о «совершении взрыва».

Ранее Кригер заявил, что Германия его бросила.