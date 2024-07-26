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Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ с дальнобойными ракетами

Подпольщик Лебедев: РФ ударила по складу с дальнобойными ракетами в Краматорске

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ночью был нанесен удар по складу ВСУ в Краматорске Донецкой области, где в числе прочего хранились дальнобойные ракеты.

«Прилетело на склад с припасами… По предварительным данным, на складе в том числе были дальнобойные ракеты», — рассказал он.

Лебедев добавил, что также могла быть уничтожена установка РСЗО HIMARS. По его словам, отголоски взрыва ощущались даже в Славянске.

В ночь на 26 июля украинские СМИ сообщали о взрывах в Краматорске и Запорожье. Отмечалось, что в Краматорске после взрыва начался сильный пожар.

25 июля Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены склады, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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