Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ с дальнобойными ракетами

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ночью был нанесен удар по складу ВСУ в Краматорске Донецкой области, где в числе прочего хранились дальнобойные ракеты.

«Прилетело на склад с припасами… По предварительным данным, на складе в том числе были дальнобойные ракеты», — рассказал он.

Лебедев добавил, что также могла быть уничтожена установка РСЗО HIMARS. По его словам, отголоски взрыва ощущались даже в Славянске.

В ночь на 26 июля украинские СМИ сообщали о взрывах в Краматорске и Запорожье. Отмечалось, что в Краматорске после взрыва начался сильный пожар.

25 июля Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены склады, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обедненным ураном.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.