Стало известно, сколько времени ушло на подготовку убийства Фарион

Житель украинского города Днепр, которого задержали по подозрению в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, готовился к преступлению как минимум два месяца. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По его словам, обвиняемый еще в мае купил одежду, в которой совершил преступление.

«Он готовился как минимум два месяца к совершению этого преступления. Возможно, готовился к совершению и других преступлений, но это покажет следствие», — заявил министр.

Клименко отметил, что следствие рассматривает разные версии убийства. Среди возможных мотивов он назвал общественную деятельность бывшего депутата и личную неприязнь.

До этого сообщалось, что задержанного по делу об убийстве Ирины Фарион зовут Вячеслав Зинченко. Молодой человек родился 3 апреля 2006 года. Выяснилось, что он играл в днепровской футбольной команде, которая действовала при местной детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ).

Покушение на экс-депутата Рады произошло 19 июля. Фарион выстрелили в область виска около ее дома. Врачи не смогли ее спасти. Ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power.

Ранее на Украине показали видео с возможным убийцей Ирины Фарион.