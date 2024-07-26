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Две жительницы Бразилии стали жертвами новой лихорадки

Минздрав Бразилии сообщил о первых в мире жертвах лихорадки Оропуш

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CSIRO (CC BY 3.0)

Две жительницы Бразилии стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

«Речь идет о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелую форму лихорадки денге», — сообщили в бразильском минздраве.

Лихорадка Оропуш была выявлена в Республике Тринидад и Тобаго, где до некоторого времени была изолирована. Однако в 1960 году сообщения о заражении появились в Бразилии, и на данный момент зарегистрированы более 7,2 тысячи случаев лихорадки. В основном случаи фиксируются в штатах Амазонас и Рондония.

До этого в России в текущем году зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора осуществляют непрерывный мониторинг за данным заболеванием в России, а также за рубежом.

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