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Израиль осложнил переговоры с ХАМАС

Reuters: новые требования Израиля осложнили переговоры о перемирии с ХАМАС

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Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль добивается внесения изменений в план перемирия в Газе, что осложняет окончательную сделку с движением ХАМАС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на западного дипломата, а также на источники в секторе Газа и Каире.

По их словам, израильская сторона требует, чтобы перемещенные палестинцы проходили проверку после возвращения на север Газы после начала перемирия.

Западный дипломат отметил, что Иерусалим хочет создать механизм проверки для гражданского населения, знать поддерживают ли эти люди ХАМАС.

Согласно палестинским и египетским источникам, ХАМАС отверг это требование Израиля.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден намерен «оказать большое давление» на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху для урегулирования конфликта в секторе Газа и освобождения заложников.

Чиновники администрации Байдена на условиях анонимности сообщили, что американский лидер «попытается занять более жесткую позицию в отношениях с Нетаньяху» при встрече с израильским премьером, который находится в США с визитом.

Ранее сообщалось, что речь Нетаньяху в конгрессе США бойкотировали около половины демократов.

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