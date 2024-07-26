Власти США запретили Маску запускать космические ракеты

Американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска предоставила Федеральному управлению гражданской авиации страны (FAA) доклад об аварии ракеты Falcon 9, после которой ведомство постановило приостановить запуск этих ракет. Об этом в соцсети Х сообщает FAA.

«Команда SpaceX предоставила FAA наш отчет о неправильном запуске Falcon 9, в котором описана в том числе вероятная причина и действия, призванные ее исправить», — говорится в публикации.

11 июля ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX из-за технической неполадки не смогла вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink. Несмотря на сложившуюся ситуацию, SpaceX удалось установить связь с пятью из 20 спутников.

13 июля Федеральное управление гражданской авиации Штатов запретило компании SpaceX запускать ракеты Falcon 9 после случившейся аварии.

При этом FAA постановило, что из-за аварии необходимо приостановить полеты грузовых ракет этой модели.

Ранее российский спутник «Ресурс-П» распался на орбите Земли.