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Власти США запретили Маску запускать космические ракеты

SpaceX Маска предоставила властям США доклад об аварии ракеты Falcon 9

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска предоставила Федеральному управлению гражданской авиации страны (FAA) доклад об аварии ракеты Falcon 9, после которой ведомство постановило приостановить запуск этих ракет. Об этом в соцсети Х сообщает FAA.

«Команда SpaceX предоставила FAA наш отчет о неправильном запуске Falcon 9, в котором описана в том числе вероятная причина и действия, призванные ее исправить», — говорится в публикации.

11 июля ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX из-за технической неполадки не смогла вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink. Несмотря на сложившуюся ситуацию, SpaceX удалось установить связь с пятью из 20 спутников.

13 июля Федеральное управление гражданской авиации Штатов запретило компании SpaceX запускать ракеты Falcon 9 после случившейся аварии.

При этом FAA постановило, что из-за аварии необходимо приостановить полеты грузовых ракет этой модели.

Ранее российский спутник «Ресурс-П» распался на орбите Земли.

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