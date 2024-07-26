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СМИ сообщили о взрыве на предприятии по добыче газа в ЯНАО

Baza: восемь человек пострадали от взрыва на предприятии по добыче газа в ЯНАО

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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Восемь человек пострадали в результате взрыва на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), одного спасти не удалось. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Взрыв произошел около 3:00 по местному времени (1:00 мск) в 40 километрах от Нового Уренгоя. По предварительной информации, на предприятии взорвалась установка комплексной подготовки газа.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы.

Позже появилась информация, что предварительной причиной взрыва стало нарушение технологического процесса подрядной организацией.

22 июля в Туапсе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА был поврежден нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

До этого на химзаводе «Промсинтез» в Чапаевске в Самарской области произошел взрыв во время ремонтных работ, жертвами которого стали шесть человек, еще двое пострадали.

Ранее в Болгарии загорелись три склада с пиротехникой.

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