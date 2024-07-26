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Во Владивостоке из-за аварии без электричества остались жители 35 улиц

Энергетики устраняют аварию, оставившую жителей 35 улиц Владивостока без света

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения на 35 улицах Владивостока, оставшихся без света из-за аварии. Об этом в Telegram-канале сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей.

В публикации говорится, что в результате аварийного отключения без электроэнергии остались часть жилых домов и социально значимых объектов по 35 улицам города.

Отмечается, что ориентировочно аварию устранят в 12:20 по местному времени (5:20 мск).

25 июля сообщалось, что в Херсонской области 7,4 тыс. местных жителей остались без электричества из-за аварии на подстанции в селе Большие Копани.

17 июля из-за сбоя на Ростовской АЭС без электричества оказались несколько миллионов человек на юге России. Графики временного отключения электричества вводились в Пятигорске, Краснодаре, Армавире, Анапе, Таганроге, Севастополе и других городах, а также в ряде районов Дагестана, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Веерные отключения затронули также Запорожскую область.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на ТЭЦ под Москвой произошло отключение электричества.

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