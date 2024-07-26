В Молдавии социально уязвимые граждане получат карты «Мир»

Социально уязвимые жители трех регионов Молдавии получат помощь на карты «Мир», которые будут переданы им к концу года. Об этом в интервью газете «Известия» заявила башкан Гагаузии Евгения Гуцул.

«Изначально мы планировали, чтобы надбавки получило около 50-60 тыс. человек. Сейчас принимаются заявки, и к концу года мы охватим 100% населения, которые попадают в категорию граждан, которые могут рассчитывать на помощь в Гагаузии. Также планируем, чтобы получили надбавки все, кто попадает под категорию, еще в двух регионах — в Оргееве и Тараклии», — заявила Гуцул.

Глава Гагаузии отметила, что несмотря на противодействие властей Молдавии, политический блок «Победа» будет продолжать работу по обеспечению помощи малоимущим жителям страны, и в перспективе собирается расширить число получателей помощи и в других регионах Молдавии.

До этого в Гагаузии заявили об угрозах жителям за использование карт «Мир».

Ранее Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят закрыть телевидение Гагаузии.