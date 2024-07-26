В Санкт-Петербурге у нескольких граждан выявили сальмонеллез

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявили, что у семи человек, которые употребляли курицу гриль из супермаркета Eurospar, выявили сальмонеллез. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что курица гриль была приобретена заболевшими в магазине по адресу: Владимирский проспект, дом 19. В заявлении отметили, что управление начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Были обследованы сотрудники супермаркета, проведен отбор проб продовольственного сырья, готовой продукции и воды.

В Eurospar были выявлены грубые нарушения требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при изготовлении кулинарной продукции, заявили в Роспотребнадзоре.

До этого стало известно, что количество отравившихся шаурмой на севере Москвы выросло до 17 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Среди прочего назначен ряд экспертиз, в том числе по контролю качества продукции.

Ранее в Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы.