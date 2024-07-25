Обвиняемому в подрыве путей под Рязанью предъявили новое обвинение

Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью Руслану Сидики, которому украинские спецслужбы обещали $15 тысяч за совершение преступления, предъявили обвинение в прохождении обучения террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника, Сидики формально допросили по новому обвинению, основные показания он будет давать позднее.

Теперь фигуранту вменяют новую статью - прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

По данным источников ТАСС, Басманный суд Москвы продлил Сидики срок ареста.

До этого стало известно, что украинские спецслужбы обещали заплатить гражданину России и Италии Руслану Сидики за подрыв железной дороги под Рязанью $15 тысяч.

По словам Сидики, он полностью раскаялся в подрыве железной дороги под Рязанью в 2023 году.

Российские силовики задержали Сидики в его квартире в Рязани в 2023 году, где он ожидал схему радиодетонатора от СБУ.

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