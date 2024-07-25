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Ревнивый мужчина из-за измены ударил сожительницу более 60 раз и оставил на холоде

В Белоруссии мужчина связал женщину, ударил более 60 раз и оставил на холоде

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Shutterstock

Белорус стал фигурантом уголовного дела после застолья с возлюбленной. Об этом сообщает «Вечерний Бобруйск».

Инцидент произошел в Бобруйске в марте, но известно об этом стало только сейчас. Мужчина и женщина злоупотребляли алкогольными напитками, часто изменяли друг другу, и, несмотря на ревность в отношениях, рассказывали друг другу о романах.

После очередного рассказа возлюбленной, белорус решил выяснить отношения. Для этого он пригласил женщину к себе якобы для того, чтобы она забрала вещи.

Уже в квартире владелец закрыл дверь, спрятал ключ и телефон возлюбленной. Во время разговора, по данным следствия, мужчина нанес женщине не менее 67 ударов. После этого он связал возлюбленную скотчем, заклеил ей рот, открыл окно и оставил на холодной кухне. Позже ей удалось найти телефон и позвать на помощь.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье об истязании. По его словам, женщина была пьяной и хотела напасть на него с ножом. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее россиянин избил мать молотком за то, что она не приготовила ему ужин.

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