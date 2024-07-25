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В Ленобласти машину разорвало в аварии с большегрузом

В Ленобласти машину откинуло и разорвало после ДТП с большегрузом

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ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленобласти произошло ДТП с участием большегруза. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на 256-м километре трассы «Кола». По версии правоохранителей, женщина на машине марки Nissan не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В этот момент по дороге ехал Mercedes с прицепом, который двигался в противоположном направлении.

В результате машины столкнулись. На кадрах с места инцидента заметно, что большегруз получил серьезные повреждения передней части. Легковой автомобиль разорвало на несколько частей.

Приехавшие на место медики спасти 42-летнюю женщину не смогли. На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Проводится проверка, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ленобласти, на трассе «Кола», бензовоз столкнулся с двумя большегрузами, один из которых после ДТП вылетел на встречную полосу. В результате один из них опрокинулся на бок, водителя направили в больницу до приезда спасателей.

Ранее в Краснодаре девушка перепутала педали и влетела на Audi в кафе.

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