Стало известно о задержанных в Каспийске после обысков

Полиция завершила обыски в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«[Обысковые] мероприятия завершились. Есть задержанные», — отметил источник.

Он добавил, что правоохранители «сработали на опережение».

По словам руководителя пресс-службы МВД региона Гаяны Гариевой, которую цитирует РИА Новости, силовики провели оперативные мероприятия по нескольким адресам в Каспийске.

Она обратила внимание, что мирным горожанам ничего не угрожает, общественный порядок «не нарушен». Гариева подчеркнула, что распространяемая в соцсетях информация о забаррикадировавшихся в доме людях не соответствует действительности.

О том, что в жилом доме в Каспийске забаррикадировались неизвестные, стало известно вечером 25 июля. В частности, информация о ЧП появилась в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Ранее на Камчатке пенсионерка угрожала взорвать здание правительства из-за маленькой пенсии.