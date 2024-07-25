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Стало известно о задержанных в Каспийске после обысков

В МВД опровергли данные о забаррикадировавшихся в доме людях в Каспийске

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Полиция завершила обыски в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«[Обысковые] мероприятия завершились. Есть задержанные», — отметил источник.

Он добавил, что правоохранители «сработали на опережение».

По словам руководителя пресс-службы МВД региона Гаяны Гариевой, которую цитирует РИА Новости, силовики провели оперативные мероприятия по нескольким адресам в Каспийске.

Она обратила внимание, что мирным горожанам ничего не угрожает, общественный порядок «не нарушен». Гариева подчеркнула, что распространяемая в соцсетях информация о забаррикадировавшихся в доме людях не соответствует действительности.

О том, что в жилом доме в Каспийске забаррикадировались неизвестные, стало известно вечером 25 июля. В частности, информация о ЧП появилась в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Ранее на Камчатке пенсионерка угрожала взорвать здание правительства из-за маленькой пенсии.

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