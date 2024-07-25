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В Петербурге девушка пыталась сбежать из полиции из-за нежелания возвращаться домой

В Петербурге школьница-иностранка сбежала из МВД, чтобы не возвращаться домой

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Freepik

Школьница, выпрыгнувшая из окна полицейского участка, не хотела возвращаться домой. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным источника, 15-летняя девушка приехала в Россию из Узбекистана два года назад. Несмотря на возраст, все это время она нигде не училась. Ее мать работает в продуктовом магазине.

Полицейским подросток заявила, что родители запрещали ей общаться с возлюбленным. Правоохранители оперативно связались с родительницей и вызвали ее в отдел.
После этого школьница попросила у инспектора воды. Пока женщина искала необходимое, девушка выпрыгнула в окно, пролетев два этажа.

«Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь», – сообщается в публикации.

О характере травм информация отсутствует.

После инцидента в отношении матери составили два административных протокола, один из них – за нарушение миграционного законодательства. На данный момент правоохранители проверяют условия, в которых растет подросток.

По данным Mk.ru, девушка получила переломы обеих ног.

Ранее в Петропавловске-Камчатском двухлетняя девочка одна бродила по городу.

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