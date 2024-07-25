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Россиянка лишилась восьми млн рублей после одной встречи с мошенником

В Уфе женщина взяла 8 млн рублей на развитие бизнеса и отдала их мошенникам

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Depositphotos

Жительница Башкирии лишилась взятых в кредит денег из-за желания заработать. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Женщина из Уфы взяла кредит в размере восьми миллионов рублей для развития бизнеса, однако спустя некоторое время заметила в мессенджере предложение о дополнительном заработке.

Позже с ней связался мужчина, с которым они обсуждали возможности получить дополнительные деньги. Россиянка рассказала о кредите, и мошенник предложил ей инвестировать деньги в проекты, чтобы ежедневно получать пассивный доход. Для убедительности незнакомец добавил женщину в чат с положительными отзывами людей.

Пострадавшая согласилась на предложение, после чего мужчина сам приехал на встречу, помог разобраться в деталях, забрал деньги и зарегистрировал женщину на сайте.

«Незнакомец обещал, что в скором времени ее бюджет будет только пополняться и уехал», – поделились в ведомстве.

Уже на следующий день россиянка не смогла зайти в личный кабинет. Позже выяснилось, что беседа с мужчиной и чат с отзывами удалены. После этого она обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Петербурге лже-участники «Битвы экстрасенсов» обманули более 10 человек и попали под суд.

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