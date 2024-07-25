В Дагестане обесточили жилой дом, который угрожают взорвать неизвестные

Сотрудники правоохранительных органов и аварийных служб обесточили жилой дом в городе Каспийске в Республике Дагестан, в котором забаррикадировались неизвестные и теперь угрожают взорвать здание. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Gor.

По информации журналистов, речь идет о доме №32 на улице Ленина. Сейчас на месте работают представители МЧС РФ и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Жильцов дома <...> эвакуировали. Многоэтажку обесточили», — говорится в публикации.

При этом телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники сообщил, что в здании забаррикадировался всего один человек. Он может находиться в состоянии алкогольного опьянения или быть не в себе, уточняется в материале.

О том, что в жилом доме в Каспийске забаррикадировались неизвестные, стало известно вечером 25 июля. В частности, информация о ЧП появилась в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Журналисты рассказали, что нарушители общественного порядка угрожают взорвать здание. Но другие подробности о ситуации в городе в тот момент не уточнялись.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который грозился взорвать свой дом.