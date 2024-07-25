Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи приняли за опухоль кусочек перца, из-за которого мужчина кашлял два года

В Китае мужчина два года кашлял из-за кусочка перца чили в легком

close
100%
Freepik.com

Житель Китая узнал свой настоящий диагноз только после того, как оказался на операционном столе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Более двух лет 54-летний мужчина страдал от кашля. Все это время он принимал лекарства, но его самочувствие не улучшалось, поэтому китаец обратился к врачам.

Во время первого обследования у пациента обнаружили опухоль в легком, размер новообразования составлял один сантиметр. После еще одного обследования опасения о возможном раке только усилились.

Спустя некоторое время его отправили на операцию. Изначально специалисты должны были взять образец легочной ткани, но во время манипуляции врачи заметили инородный предмет и извлекли из пациента кончик перца чили. Он «спрятался» за тканью, поэтому во время обследования его не заметили.

По словам самого мужчины, два года назад он действительно подавился и сильно закашлялся и, наиболее вероятно, в этот момент вдохнул кусочек перца.

Ранее врачи поставили мужчине неправильный диагноз вместо рака и отправили лечиться антибиотиками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами