Врачи приняли за опухоль кусочек перца, из-за которого мужчина кашлял два года

Житель Китая узнал свой настоящий диагноз только после того, как оказался на операционном столе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Более двух лет 54-летний мужчина страдал от кашля. Все это время он принимал лекарства, но его самочувствие не улучшалось, поэтому китаец обратился к врачам.

Во время первого обследования у пациента обнаружили опухоль в легком, размер новообразования составлял один сантиметр. После еще одного обследования опасения о возможном раке только усилились.

Спустя некоторое время его отправили на операцию. Изначально специалисты должны были взять образец легочной ткани, но во время манипуляции врачи заметили инородный предмет и извлекли из пациента кончик перца чили. Он «спрятался» за тканью, поэтому во время обследования его не заметили.

По словам самого мужчины, два года назад он действительно подавился и сильно закашлялся и, наиболее вероятно, в этот момент вдохнул кусочек перца.

Ранее врачи поставили мужчине неправильный диагноз вместо рака и отправили лечиться антибиотиками.