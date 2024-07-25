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СМИ сообщают, что в Дагестане неизвестные угрожают взорвать жилой дом

«Осторожно, новости»: в Каспийске неизвестные угрожают взрывом жилого дома

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Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане, в Каспийске неизвестные забаррикадировались в многоэтажном жилом доме и угрожают взрывом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Жителей дома на улице Алферова эвакуировали», — уточнили в сообщении.

По данным канала, на месте происшествия работает «много силовиков».

Официальной информации пока нет, но местные паблики публикуют видео, снятое на улице Алферова в Каспийске.

В начале июня петербуржец под наркотиками выкидывал из окна вещи и грозился взорвать дом. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции в квартире дома 12 на Конторской улице был задержан 45-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот запрещенных веществ. В квартире и в парадной каких-либо предметов, представляющих опасность для окружающих, правоохранители не обнаружили.

В мае на Камчатке пенсионерка угрожала взорвать здание правительства из-за маленькой пенсии.

Ранее мужчина 18 часов угрожал взорвать бомбу в аэропорту, удерживая в заложниках маленькую дочь.

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