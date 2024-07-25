Дворника из Москвы привлекли к ответственности за пропаганду ЛГБТ

Пресненский районный суд Москвы арестовал и постановил выдворить из страны дворника, обвиняемого в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление инстанции.

В материале отмечается, что под стражей оказался некий М. П. Абдикалыков. По данным следствия, мужчина вместе со знакомым «пропагандировал нетрадиционные отношения» в парке культуры и отдыха «Красногвардейские пруды».

Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя общественного порядка и выяснили, что он работает дворником в государственном бюджетном учреждении «Жилищник». Во время допроса Абдикалыков признал вину.

«Назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — говорится в постановлении суда.

По информации агентства, инстанция распорядилась отправить в СИЗО и партнера Абдикалыкова по фамилии Антонов. Знакомый дворника также не стал отрицать вину.

12 июля в российской столице оштрафовали мужчину, опубликовавшего в социальной сети «ВКонтакте» флаг ЛГБТ. К административной ответственности привлекли 49-летнего жителя Москвы.

Ранее Роскомнадзор заблокировал популярный сайт фанфиков за пропаганду ЛГБТ.