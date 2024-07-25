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В СК РФ рассказали о контроле за киллерами, вышедшими на свободу после СВО

СК РФ контролирует отпущенных на свободу за участие в СВО киллеров

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Евгений Биятов/РИА Новости

Граждане РФ, осужденные за насильственные преступления и отпущенные на свободу после участия в специальной военной операции (СВО) на Украине, находятся на контроле у следователей. Об этом рассказал начальник первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Юрий Яшков, пишет «Фонтанка».

Специалист отметил, что сейчас на улицах города уже можно встретить «знатных киллеров». Они регулярно отзваниваются стражам порядка и обещают «не шалить», подчеркнул Яшков.

По его словам, до сих пор в Санкт-Петербурге было зафиксировано немного случаев совершения такими участниками СВО повторных преступлений. За бывшими военными, которые могут представлять опасность для населения, стараются следить сотрудники следственных органов.

Начальник управления по расследованию особо важных дел обратил внимание, что один из экс-заключенных после возвращения из зоны боевых действий начал работать таксистом. Узнав об этом, Яшков разослал его фото всем местным оперативникам.

«Честно говоря, страшно за клиентов. <...> Я не верю, что он исправился и что-то не совершит. Такой тип человека, склонный к насилию», — добавил он.

Как сказал представитель СК РФ, в Санкт-Петербурге «хватает» отпущенных на свободу за участие в СВО. При этом он лично знаком с двумя такими людьми.

Ранее рэпер из Старого Оскола, осужденный за расправу над другом, вернулся из зоны боевых действий.

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