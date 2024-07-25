Школьникам в Подмосковье объяснили правила поведения на железной дороге

Более 1 тыс. открытых уроков и лекций по безопасности на железной дороге провели в школах и детских садах Подмосковья с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Уроки проводят сотрудники администрации округов и представители РЖД и транспортной полиции.

Во время открытых уроков дети узнают, как вести себя на платформах, а также как избежать несчастного случая при переходе через пути.

Также в Подмосковье в рамках комплекса мер проводят профилактические рейды и дежурства волонтеров.