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Кирпичная стена упала на рабочего и отправила его в больницу в Набережных Челнах

В Набережных Челнах на рабочего рухнула кирпичная стена

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Телеграм-канал «Прокуратура ТАТАРСТАНА»

В Набережных Челнах на рабочего во время ремонта рухнула кирпичная стена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда трое рабочих производили ремонт в одной из городских аптек. В какой-то момент по неустановленной причине на одного из ремонтников рухнула стена и тот оказался под грудой кирпичей.

Коллеги сумели вытащить его самостоятельно и вызвали на место скорую помощь. Пострадавшего без сознания отправили в медицинское учреждение.

Прокуратура региона организовала проверку по факту травмирования 30-летнего рабочего. В ходе разбирательства специалисты установят обстоятельства инцидента и проверят соблюдение требований законодательства по охране труда.

Ранее в Липецке мужчина открыл стрельбу по работникам, ремонтировавшим теплотрассу.

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