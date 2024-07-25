Во Франции назвали имя россиянина, задержанного из-за планов сорвать Олимпиаду

Гражданин России, задержанный в Париже из-за якобы планов по дестабилизации ситуации в период Олимпийских игр, является 40-летним Кириллом Грязновым. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Издание провело расследование с другими средствами массовой информации и выяснило, что Грязнова завербовала Федеральная служба безопасности РФ и Главное управление Генерального штаба ВС РФ (ГРУ). По данным СМИ, в начале мая мужчина якобы проболтался о своих планах сорвать Олимпиаду в аэропорту Софии. Грязнов находился в состоянии алкогольного опьянения и рассказывал всем вокруг, что отправляется в Париж на «секретное задание».

24 июля газета выяснила, что задержанный россиянин обучался в парижской кулинарной школе, работал в мишленовском ресторане, а также является «бывшим участником реалити-шоу». В публикации утверждается, что россиянин приехал во Францию в начале 2010 года.

О том, что правоохранительные органы Франции арестовали в Париже гражданина России, стало известно 23 июля. Мужчину заподозрили в разведывательной деятельности «с целью провоцирования боевых действий в стране».

Ранее собравшихся в Париж россиян предупредили о русофобии.