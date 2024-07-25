Россиянин избил мать молотком за то, что она не приготовила ему ужин

Житель Тюменской области стал фигурантом дела после того, как избил мать. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, мужчина вместе с сожительницей и матерью выпивали спиртные напитки. Спустя некоторое время одна из женщин отправилась спать, россиянин тем временем захотел есть.

Злоумышленник попросил родительницу приготовить ему еду, но она отказалась и предложила переадресовать просьбу его возлюбленной. Это не понравилось мужчине, поэтому он достал молоток и ударил женщину по руке, причинив ей «физическую боль и телесные повреждения».

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности.

«В судебном заседании подсудимый признал вину», – сообщается в публикации.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к ограничению свободы на полгода. Дополнительно фигуранту придется придерживаться ряда ограничений. Например, он не сможет выезжать за пределы муниципального образования.

Ранее россиянин напал с молотком на дочь из-за долгов.